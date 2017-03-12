重摔十字韌帶斷裂 歐陽妮妮不開刀了！

歐陽妮妮十字韌帶斷裂，原本預計3月開刀，現決定暫不手術。（圖／中時資料照）

星二代歐陽妮妮日前出席經紀公司春酒，透露去年12月底在學校做體操表演時，不小心失足從舞台上重摔，導致右腳前十字韌帶斷裂，本來預計這個月開刀，但今（12日）被問起傷勢，又決定暫時先不進行手術。

據《ETtoday》報導，歐陽妮妮原本打算本月9日慶祝完生日就去開刀，當時被醫生告知要半身麻醉，讓第一次動刀的她相當緊張，並表示可以看到自己的開刀狀況，令她尤其害怕。而今她的經紀人被問起妮妮何時開刀，對方則回應目前狀況穩定，「給醫生評估，暫時不會做手術了。」並透露妮妮只要不做激烈運動就好，行動沒大礙，且現在大學讀戲劇系，較無體操課程，加上現正拍攝的《天降神機》沒有動作戲，就沒有一定要開刀的急迫性。

(中時電子報)