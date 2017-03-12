《侏羅紀公園》真實版！1億年前 吉林延邊出現恐龍戲水

電影《侏羅紀公園》第一集中，許多大大小小不同種的恐龍同時出現在湖畔戲水覓食的畫面，讓許多人印象深刻。大陸和國外的恐龍專家已經證實，就在約1億年前，吉林省延邊地區就是這模樣。

在新出版的英國權威學術雜誌《白堊紀研究》上，來自大陸中國地質大學（北京）的青年學者邢立達副教授、美國科羅拉多大學足跡博物館館長馬丁·洛克利教授等人共同署名發表文章，介紹了他們在吉林省延邊朝鮮族自治州發現恐龍足跡群的珍貴標本。

邢立達表示，採集的化石點位於吉林省延邊州龍井市銅佛寺鎮山郊公路一側，雖然早在約20年前就曾被日本學者發現，但因為當時的研究十分簡單，對於內容知道的也十分有限，於是他們最近利用2年的時間展開新探索，竟然發現了大量恐龍新足跡。

此次發現巨大的鴨嘴龍類足跡，依據完整尺寸推測可達55公分，製造出這個足跡的恐龍體長能達7公尺以上，是非常大型的恐龍。學者們認為，與這些大型鴨嘴龍類恐龍生活在一起的還有兇猛的肉食性恐龍，這些肉食性恐龍的足跡大小差別較大，最大的足跡可達43公分，最小的只有21公分，推算前者的體型約5至6公尺，後者的體型為前者的一半。所有這些足跡混在一起，顯得非常雜亂，說明延邊地區曾是肉食性恐龍經常出沒的區域。

邢立達的團隊認為，此次發現的恐龍足跡，不但對於未來復原該地區恐龍時代的面貌有很大的幫助，而且也促進了不同區域恐龍動物群之間的對比。學者們還推斷，在距今1億年前的白堊紀，發現恐龍足跡的區域很可能是一片湖泊的淺水邊緣，大量恐龍曾在此地戲水、捕食。

去年5月，延邊州首府延吉市帽兒山東北坡山，也曾發現白堊紀中期古生物化石。專家認為兩個化石點雖都屬於白堊紀，但位於的地層不同，二者應該有某種程度的關聯。這將是研究人員下一步工作的重點。

(旺報)