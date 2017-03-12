嘉義家扶大專青年 沿街宣傳環保回饋家鄉

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嘉義家扶大專青年向民眾宣傳垃圾分類。（家扶中心提供）

嘉義家扶大專青年用小朋友懂得方式教做環保。（家扶中心提供）

嘉義家扶中心受扶助大專生，今天下午到噴水圓環、文化公園、嘉義公園進行「多一份垃圾分類減量，多一份生存空間」的環保倡議活動，以文宣海報沿途宣傳如何做環保，以此愛家鄉的行動回饋鄉里。

11名受家扶扶助的大專生拿著各式各樣回收物，一一向市民宣導垃圾分類、減量的目的、走向精緻化的垃圾分類模式，例如隨手可得塑膠袋的分類等，遇到不同年齡層，轉換不同的宣傳方式，透過互動方式加強倡議的印象。

沈先生說，家裡都有做垃圾分類，倒是第一次聽到塑膠袋也能分類，回家要開始做，讓垃圾分類更有品質。

(中時)