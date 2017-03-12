曾國城音樂劇載歌載舞 要不瘦很難
藝人曾國城近期準備演出中文大型音樂劇「愛呀，我的媽！」，劇中有高達七首歌曲及舞蹈的排練，讓原本沒打算要瘦身的曾國城直呼，「真的很不得了，會瘦」。
由曾國城、黃嘉千、竇智孔、關詩敏、劉艾立Erika主演的華人中文大型音樂劇「愛呀，我的媽！」，日前票房告捷，更加開9月台北國父紀念館場次，演員忙得不可開交。
先前曾有瘦身減肥產品找過曾國城代言，曾國城帥氣回絕「沒有要瘦的打算」，如今該劇採排密集、練舞練唱無不戰戰兢兢，曾國城在劇中有高達七首歌曲及舞蹈的排練，讓他直呼，「真的很不得了，會瘦。」
日前竇智孔、Erika劉艾立上「型男大主廚」與曾國城共同宣傳，就惹來節目主持人夏于喬笑聲連連，「從沒想過城城哥有一天演出歌舞劇」，竇智孔也笑說，「我們也沒想過」。
不過當竇智孔起個音，曾國城歌唱魂就被勾了出來，在節目中多次被拱唱歌，曾國城說，「我得尊重買票的觀眾朋友，他們是真心、認真的想要聽我演唱」，而這也是曾國城第一次站上國家戲劇院演出。
「愛呀，我的媽！」全劇共有22首歌曲，4月7日至9日在國家戲劇院演出，票券已秒殺完畢，4月22日起巡迴台中、桃園、新竹、台南、高雄，日前也加開9月1至3日的台北加演場。1060312
(中央社)
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