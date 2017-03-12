陸教長：陸義務教育 不具延長條件
中國大陸教育部長陳寶生今天針對義務教育是否延長說，中國大陸9年義務教育普及時間不長，仍屬低水準，延伸基礎還不牢靠，所以目前還不具備延長的條件。
中國大陸第12屆人民代表大會第5次會議下午舉行記者會，邀請陳寶生出席。他在回答媒體提問時，作上述表示。
陳寶生說，義務教育有3項特徵，一是強制，二是普及，三是均衡。無論向上延伸到高中，或向下延伸到小學前3年，從強制的角度會帶來很多問題。中國大陸目前還不具有這樣的社會基礎及社會共識。
他表示，中國大陸「國家這麼大」，9年義務教育普及時間還不長，還是低水準的，且中西部義務教育均衡發展方面還面臨很多問題。也就是說，向上、向下延伸基礎還不牢靠。從國際經驗看，大部分國家義務教育是9年制，是有一定道理的。
陳寶生說，現在中國大陸還不具備這樣的條件。什麼時候具備、什麼時候延伸、向下延還是向上延，要看以後的發展。
他並針對中國大陸一些省區實施15年免費教育說，免費教育不是義務教育。在少數民族地區實施免費教育，是對當地發展的支持和教育的關懷；但中國大陸還處於「社會主義初級階段」，這一階段辦任何事情都要從最大的國情出發考慮，「我們不辦那些超越發展階段的事情」。1060312
(中央社)
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