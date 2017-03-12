大專生自製海報 勇敢為環保發聲

嘉義市有11名參加家扶中心「青年自立釣竿」方案的大專生，今天下午落實寒假期間擬訂的環保行動計畫，拿著自製海報上街，勇敢為環保發聲。

這11名受嘉義家庭扶助中心扶助的大專生，今天下午分組穿梭在嘉義市噴水圓環、文化公園、嘉義公園等地進行「垃圾分類減量」環保倡議行動，他們拿著自製的文宣海報，沿街向市民宣傳如何做環保。

學生們拿著各式各樣的海報、回收物，仔細而認真的向市民宣導垃圾分類、減量，以及如何精緻化垃圾分類，讓許多民眾側目；尤其學生們遇到不同年齡層，會改換不同的宣傳方式，受到許多路人讚揚。

嘉義家扶中心指出，這群參加「青年自立釣竿」方案的大專生，不同於一般大專生利用假期遊玩，甚至在農曆春節期間也聚在家扶中心，商討如何對自己的土地、自己救的想法。

學生們在寒假期間擬訂一套行動計畫，以「環境保護、垃圾減量、分類」為發聲主題，逐步到嘉義布袋海邊淨灘、參訪慈濟嘉義環保教育站，並實作垃圾分類後，再以行動來宣導。

經過大專生的口說手做之後，有民眾感到豁然開朗，表示自己雖有在做垃圾分類，但卻是頭一次聽到塑膠袋也能分類；也有民眾表示經過學生教導的分類口訣，能更快速記憶，馬上就能分辨垃圾種類。

家扶中心表示，這11名大專生參加為期1年的「青年自立釣竿」方案，課程涵蓋團體活動、社會服務、儲蓄、青年發聲等行動策略，將建構未來生涯挑戰6大能力（團隊力、領導力、創造力、行動力、關懷力、反思力）。

今天學生們拿著自製海報上街發聲，就是青年發聲行動的成果展現，透過行動讓大專青年主動關懷、體會到自己也有影響社會的能力，也更能正視自己的社會責任。1060312

(中央社)