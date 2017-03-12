查遠東油脂門市 北市：共63家烘培原料商
台北市衛生局今天赴遠東油脂公司台北門市部稽查，衛生局食藥處處長王明理說，該門市有63家下游經銷商且都是烘焙原料商，因涉案產品有效日期為9月30日，已要求業者清查下架。
衛生局中午約談遠東油脂台北門市部負責人員，並取得同意在下午前往門市部稽查，稽查結果發現，遠東油脂台北門市為辦公處所，總公司及工廠地址均設在桃園市。
食品藥物管理處處長王明理說，實際出貨及下游名單均由桃園總公司負責，台北門市部僅負責63家烘焙原料商，包含台北市27家、新北28家、基隆1家、桃園1家、宜蘭4家、花蓮2家，已派員前往位在台北市的27家下游稽查。
王明理表示，因該商品的外包裝可辨別的只有「有效日期」，而涉案產品的有效日期時間為今年9月30日以前，已跟桃園市衛生局和檢調確認該產品所使用的是逾期原料，這部分會要求全面下架。
王明理說，遠東油脂台北門市部所負責的63家下游業者中，沒有食品商，只有中盤商，會通報相關縣市逐一確認，且已要求該門市部提出對消費者、業者退貨方案。
王明理表示，要求該公司台北門市部謝姓副理依照「台北市食品安全自治條例」第10條規定，在午夜12時前，逐一確認經銷業者已把乳瑪琳等19項產品 (有效日期2017年9月30日前）全數下架完成，違者，依同條例第18條裁處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰。1060312
(中央社)
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