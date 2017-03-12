馬前總統讓天下 洪秀柱:是調侃他
國民黨主席洪秀柱一席話「前總統馬英九溫良恭儉，卻讓天下」引發不同解讀。洪秀柱今天解釋說，馬前總統是謙謙君子，自己的說法有點調侃他。
國民黨主席洪秀柱今天南下來到彰化，先前往中國國民黨彰化縣黨部和幹部進行座談，緊接著來到彰化花壇鄉探訪國民黨員廖昌塗，而廖昌塗和他的兒子也帶著洪秀柱參觀自己果園，帶領洪秀柱採蕃茄。
據媒體報導，洪秀柱日前上廣播節目談到前總統馬英九的表現時，認為馬前總統「溫良恭儉，但讓天下」；而馬英九則是前往國父紀念館向國父遺像致敬時，對此回應說，「我溫良恭儉，當仁不讓」。
媒體利用機會詢問對馬前總統回應的看法，洪秀柱說，馬前總統怎麼可能說自己把天下給讓掉，她希望媒體不要挑撥離間，無限上綱解讀意義，中國國民黨的DNA和民進黨不一樣，國民黨人都是文質彬彬，溫良恭儉讓，馬前總統是謙謙君子，才會有點調侃他。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。