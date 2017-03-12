馬前總統讓天下 洪秀柱:是調侃他

國民黨主席洪秀柱一席話「前總統馬英九溫良恭儉，卻讓天下」引發不同解讀。洪秀柱今天解釋說，馬前總統是謙謙君子，自己的說法有點調侃他。

國民黨主席洪秀柱今天南下來到彰化，先前往中國國民黨彰化縣黨部和幹部進行座談，緊接著來到彰化花壇鄉探訪國民黨員廖昌塗，而廖昌塗和他的兒子也帶著洪秀柱參觀自己果園，帶領洪秀柱採蕃茄。

據媒體報導，洪秀柱日前上廣播節目談到前總統馬英九的表現時，認為馬前總統「溫良恭儉，但讓天下」；而馬英九則是前往國父紀念館向國父遺像致敬時，對此回應說，「我溫良恭儉，當仁不讓」。

媒體利用機會詢問對馬前總統回應的看法，洪秀柱說，馬前總統怎麼可能說自己把天下給讓掉，她希望媒體不要挑撥離間，無限上綱解讀意義，中國國民黨的DNA和民進黨不一樣，國民黨人都是文質彬彬，溫良恭儉讓，馬前總統是謙謙君子，才會有點調侃他。1060312

(中央社)