陸科學家新技術 取得世界首張近鳥龍構造圖

由大陸和其他國家科學家組成的研究團隊，利用一種名為「鐳射刺激螢光」的技術，在暗室中以高能鐳射照射化石，使肉眼看不見的軟組織（例如，皮膚和皮下肌肉）發光。透過這項研究已得到世界上第一張非常詳細的近鳥龍身體構造圖。對於人類研究鳥類起源豎立了新的里程碑。

大陸目前已發現166種已經命名的恐龍。考古學家相信，透過不斷挖掘和發現，相信會發現更多的恐龍。新科技的應用也將解開更多的恐龍之謎。

本月初，包括大陸山東省臨沂大學古生物學家王孝理在內等多國科學家組成的團隊表示，透過「鐳射刺激螢光」的技術，研究一種近鳥龍的化石。這種恐龍大約1.6億年前生活在大陸，大小與雞類似，有羽毛，形似鳥。他們發現這種近鳥龍擁有鼓槌形的後肢，前肢與一些能夠飛翔的現代鳥類相似，還有一條細長的尾巴。

由於這些鳥類特徵，科學界一直在爭論是否應將這種侏羅紀時期的生物歸入鳥類。近鳥龍擁有許多鳥類的骨骼和軟組織特徵，而且它們所生活的時期接近鳥類與類似鳥類的恐龍祖先分化的時期。

王孝理表示，有些科學家認為，近鳥龍「可能具有某種利用空氣動力的能力。」且可憑藉牠有羽毛的、長而有力的前肢（翼）來滑翔；但也有科學家並不贊同，認為飛羽並不適合飛翔。但無論如何，透過「鐳射刺激螢光」新技術的應用，可讓科學家未來在研究恐龍，甚至是其他古生物化石時，可以更方便且準確的得到更多資料和數據。

(旺報)