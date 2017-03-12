WBC》巴倫汀2分炮 荷蘭5比5追平日本

日本隊先發石川步。（美聯社資料照）

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經典賽次輪E組今天（12日）在東京巨蛋開打，台灣時間晚間6點開打的第2場賽事，由3連勝晉級的地主日本隊，交手首輪戰績2勝1敗的荷蘭隊，日本排出石川步先發，對戰效力於日職軟銀隊的洋將范登荷克（Rick van den Hurk），兩隊前3局共敲出3轟，4局打完後戰成5比5平手。

日本隊在第2局靠中田翔的二壘安打開啓攻勢，坂本勇人短打推進跑者，之後秋山翔吾適時補上高飛犧牲打，日本隊先馳得點，而石川步開賽起雖連續解決5名荷蘭隊打者，但2局下J.史構普（Jonathan Schoop）逮中一記失投球轟出左外野陽春炮，荷蘭1比1扳平戰局。

史構普2局下敲出陽春炮。（美聯社）

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3局上日本隊連續2棒靠內野安打上壘，2出局後，中田翔把球送出左外野大牆，用3分炮助日本隊要回領先，而且下一棒坂本勇人選到保送上壘，山田哲人、秋山翔吾連續補上2支安打，日本再添1分，將比數拉開為5比1。

然而日本隊領先沒有維持太久，3局下荷蘭靠歐都柏（Randolph Oduber）、西蒙斯（Andrelton Simmons）兩支安打追回1分，之後波格特（Xander Bogaerts）以高飛犧牲打再送回1分，2出局後巴倫汀（Wladimir Balentien）還以一發左外野2分全壘打，荷蘭5比5再度追平比數。

(中時電子報)