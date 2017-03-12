外籍教師掉20萬元現金、護照 熱心警助尋回
潭子區弘文中學外籍教師全大偉10日騎單車到銀行，打算匯錢回加拿大，不料行經中山路、雅潭路口，裝有20萬元台幣與護照的錢包掉了，他心急如焚報警求助；潭北所員警調監視器畫面找線索，發現機車騎士蕭男撿走，經聯繫蕭男將拾得物返還，外籍教師失而復得，特別在臉書發文感謝員警熱心幫忙。
警方調查，全姓外師10日到潭子區中山路彰化銀行，提領20萬元現金，放在自行車後座置物包，準備前往潭子區加工出口區內的台灣銀行匯兌，到現卻發現裝有大筆現金的置物包消失了，趕緊報警求助。
潭北派出所巡佐黃志成、警員王嘉愷獲報後，調閱沿途的路口監視器，發現全姓教師的置物包於下午2點40分掉落於中山路與雅潭路口，隨即被後方騎乘機車的蕭男撿走。
警方根據車牌連絡上蕭男，他表示，當時趕上班，來不及將拾得物送交警方。經員警通知後，蕭男將拾得物送至潭北派出所，全姓教師接獲通知，到所內清點確認現金數量，事後並特別在臉書發文感謝熱心員警。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。