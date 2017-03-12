外籍教師掉20萬元現金、護照 熱心警助尋回

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全姓外籍教師遺失20萬元台幣，經熱心員警協尋，失而復得，非常開心。（王文吉攝）

潭北派出所員警調閱沿途的路口監視器，發現機車騎士蕭男拾獲全姓教師的置物包。（王文吉翻攝）

全姓外籍教師遺失20萬元台幣及護照，失而復得後，在臉書發文感謝員警協助。（王文吉翻攝）

潭子區弘文中學外籍教師全大偉10日騎單車到銀行，打算匯錢回加拿大，不料行經中山路、雅潭路口，裝有20萬元台幣與護照的錢包掉了，他心急如焚報警求助；潭北所員警調監視器畫面找線索，發現機車騎士蕭男撿走，經聯繫蕭男將拾得物返還，外籍教師失而復得，特別在臉書發文感謝員警熱心幫忙。

警方調查，全姓外師10日到潭子區中山路彰化銀行，提領20萬元現金，放在自行車後座置物包，準備前往潭子區加工出口區內的台灣銀行匯兌，到現卻發現裝有大筆現金的置物包消失了，趕緊報警求助。

潭北派出所巡佐黃志成、警員王嘉愷獲報後，調閱沿途的路口監視器，發現全姓教師的置物包於下午2點40分掉落於中山路與雅潭路口，隨即被後方騎乘機車的蕭男撿走。

警方根據車牌連絡上蕭男，他表示，當時趕上班，來不及將拾得物送交警方。經員警通知後，蕭男將拾得物送至潭北派出所，全姓教師接獲通知，到所內清點確認現金數量，事後並特別在臉書發文感謝熱心員警。

(中時)