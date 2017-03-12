花蓮海軍敦睦艦隊明開放 接駁公車免費搭
海軍敦睦艦隊將抵達花蓮港！磐石、西寧及張騫等三艘軍艦明、後二日停泊花蓮港24號碼頭，軍方將安排精采表演，並開放民眾登艦參觀，花蓮縣政府也提供「免費接駁公車」，往返花蓮火車站及花蓮港，為即將遠航訓練的國軍官兵注入滿滿元氣。
正在進行國內環島航訓任務的海軍敦睦遠航訓練支隊，由拉法葉級西寧軍艦、派里級張騫軍艦與磐石號油彈補給艦等艦組成，日前從高雄出發後陸續抵達安平、馬公、台中及基隆港，接著泊靠蘇澳港後，預計13、14日停靠花蓮港兩日，明9時起迎賓、開放民眾登艦參觀。
敦睦遠艦為每年海軍官校畢業生實務訓練，提升、驗證艦隊遠洋作戰能力，軍方預計將安排海軍官校學生鼓樂隊、海軍儀隊及陸戰莒拳隊等高難度的連續木板擊破，也歡迎民眾攜帶身分證等相關證件，登艦參觀各式精良火炮，以行動支持海軍。
花蓮縣政府表示，軍艦抵港開放時間雖逢上班日，為鼓勵民眾及機關社團踴躍登艦參觀，縣府提供免費接駁公車，往返花蓮火車站及花蓮港二地，首班去程車將於8時30分自旅遊服務中心開往花蓮港，回程則於9時起從花蓮港發車，每小時各1班車。
(中時)
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