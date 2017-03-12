北高雄偏鄉學校學生流失 共組創新學園留人
北高雄阿蓮、路竹、湖內、茄萣4區學校，因鄰近台南市，無論生活、就學與台南都較為緊密，導致學生源流失嚴重，今年教育局整合25所偏鄉學校成立「北高雄創新學園」，以翻轉、創新與動手做的創新理念，打造特色教學，提高在地就學。
近年少子女化衝擊，生源減少，招生難題已愈來愈嚴苛，北高雄學校卻又因地理位置關係，家長把孩子往外縣市送，以致學生流失更為嚴重，也因此各校無不絞盡腦汁發展特色課程，希望留住學生。
一甲國中校長鍾志華表示，一甲國中科展社發現問題、想出方法、動手做實驗、相互討論、撰寫報告等步驟，培養出「帶得走的能力」，相當符合創新學園的精神，有信心能提升學生科學研究興趣，吸引在地學生留在路竹就學。
路竹高中校長陳弘裕則說，路竹高中設有科學實驗班、雙語實驗班、體育班，在教學創新上不斷精進成長，奈米課程也獲得102年度教學卓越金質獎，3年來兩度獲得特優獎，可為北高雄創新學園奠立根基。
阿蓮國中校長謝忠保指出，阿蓮國中連續3年獲得品德教育深耕績優學校的榮譽，學風深受肯定，若能搭配多元課程特色，一定有助學生人數成長，重拾家長信心。
湖內國中校長曹永長表示，校內舉重、跆拳項目是全國競賽的常勝軍，爭取高額新生入學獎勵金，還有學生專車接送學子上、放學，免除家長接送困擾，就能提高學生在地就近就讀意願。
教育局長范巽綠強調，創新學園成立後，將輔導各校成立體育班、國樂才藝班社團，全力發展特色課程，可望為學生流失現象止血。
(中時)
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