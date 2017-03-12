百度執行總編被約談 官方要求整改
北京市網信辦微信公眾號「網信北京」今天指出，百度「貼吧」屢次違反大陸法規，「存在嚴重違法和不良訊息」，北京市網信辦依法約談百度執行總編輯並責令整改、關閉違規帳號。
網信北京指出，北京市互聯網信息辦公室依法約談百度執行總編輯，就百度「貼吧」存在嚴重違法和不良訊息提出嚴厲批評並責令整改。
網信北京表示，百度「貼吧」屢次出現含有大陸「互聯網新聞信息服務管理規定」第19條以及「互聯網信息服務管理辦法」第15條規定禁止傳播的「有害訊息」，且整改不力。
北京市網信辦依法要求百度「貼吧」全面清理有害訊息，關閉相關違規帳號，並已啟動行政執法程序，依法予以查處。
大陸「互聯網新聞信息服務管理規定」第19條以及「互聯網信息服務管理辦法」第15條中，都有提到新聞及網路訊息不准出現違反所謂的大陸「憲法」，以及破壞「國家統一」、洩漏「國家秘密」等行為。
百度「貼吧」是公開的網路論壇，裡頭有「留學移民吧」、「熱點新聞人物吧」、「理財吧」等各種分類，使用者進入自身感興趣的主題，就能與網民互動、討論。網民在討論過程中，常會觸及大陸國內外時政。1060312
(中央社)
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