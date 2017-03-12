機車衝出賽車道 9人受傷無大礙

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彰化縣溪湖鎮1處小型機車賽車場，今天下午傳出機車失控衝出賽道意外，造成9人受傷，機車騎士傷勢較重，但無生命危險。

彰化縣消防局指出，今天下午4時左右接獲報案指稱，溪湖鎮大溪路1處機車賽車場傳出意外，1輛正在競賽中的機車，突然失控衝出賽道，撞到賽道旁觀賽的民眾。

消防局表示，共有8名民眾因閃避不及而受傷，所幸都是輕微擦傷，只有機車騎士傷勢較重，鼻樑疑似斷裂，至於意外原因仍在調查。1060312

(中央社)