經典賽遺珠王柏融 旅外委經紀公司處理

被外媒譽為未能參加經典賽一大遺珠的王柏融，今天與彭政閔一起參加廠商活動時表示，無法參加有點可惜，但這是尊重母隊桃猿的決定，至於旅外一事則全交給經紀公司處理。

多力多滋「新辣鬥經典-街頭跳舞機」巡迴首場，邀請到近期因在台日棒球對抗賽中受到國際媒體關注的王柏融，與連續12年獲得職棒明星賽人氣王的彭政閔兩人站上街頭跳舞機PK，號召粉絲挑戰自我「舞」極限。

王柏融2015年底加入中華職棒Lamigo桃猿隊，在29場出賽中交出打擊率3成24、上壘率3成77、長打率6成40，及9支全壘打的成績。

2016年王柏融在他的「新人年」以單季200支安打打破中職紀錄，繳出打擊率4成14、上壘率4成76、長打率6成89，及29支全壘打的恐怖數據，最後也摘下年度新人、年度最有價值球員（MVP）兩項大獎。

驚人的打擊實力紅到國際，日前更有外媒撰文表示，王柏融未能參加經典賽，減損了中華隊的戰力，也讓中華隊爭取晉級出現利空。

對此，王柏融表示，對他來說，不參加經典賽蠻可惜的，但是尊重母隊桃猿的決定，4年後也許還有機會參加。

至於旅外一事，王柏融認為，現在他只想一步一步來，先把現在的工作做好，未來旅外的問題交給經紀公司去處理。1060312

(中央社)