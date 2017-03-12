經典賽遺珠王柏融 旅外委經紀公司處理
被外媒譽為未能參加經典賽一大遺珠的王柏融，今天與彭政閔一起參加廠商活動時表示，無法參加有點可惜，但這是尊重母隊桃猿的決定，至於旅外一事則全交給經紀公司處理。
多力多滋「新辣鬥經典-街頭跳舞機」巡迴首場，邀請到近期因在台日棒球對抗賽中受到國際媒體關注的王柏融，與連續12年獲得職棒明星賽人氣王的彭政閔兩人站上街頭跳舞機PK，號召粉絲挑戰自我「舞」極限。
王柏融2015年底加入中華職棒Lamigo桃猿隊，在29場出賽中交出打擊率3成24、上壘率3成77、長打率6成40，及9支全壘打的成績。
2016年王柏融在他的「新人年」以單季200支安打打破中職紀錄，繳出打擊率4成14、上壘率4成76、長打率6成89，及29支全壘打的恐怖數據，最後也摘下年度新人、年度最有價值球員（MVP）兩項大獎。
驚人的打擊實力紅到國際，日前更有外媒撰文表示，王柏融未能參加經典賽，減損了中華隊的戰力，也讓中華隊爭取晉級出現利空。
對此，王柏融表示，對他來說，不參加經典賽蠻可惜的，但是尊重母隊桃猿的決定，4年後也許還有機會參加。
至於旅外一事，王柏融認為，現在他只想一步一步來，先把現在的工作做好，未來旅外的問題交給經紀公司去處理。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。