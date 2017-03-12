馬讓掉天下？洪秀柱：請媒體不要挑撥離間
中國國民黨主席洪秀柱昨天下午到花壇鄉果園參訪，被問到沒參加國父逝世紀念92周年活動？洪秀柱強調行程剛好在中部，由副主席帶隊，沒什麼好作文章。
對於馬英九回應洪秀柱說他溫良恭儉讓，其實是「當仁不讓」，洪秀柱說馬英九本來就必須要當仁不讓，她怎麼會說把天下讓掉呢？請媒體不要挑撥離間，其實是中國國民黨的DNA跟民進黨不一樣，中國國民黨都是文質彬彬、溫良恭儉讓，馬英九是謙謙君子，才會有點調侃消遣他，其實是溫良恭儉「不讓」。
洪秀柱說，參加幹部座談，特別要求不要忘記創黨精神，中國國民黨在這塊土地上的耕耘、功績和努力走過的痕跡，也要深切了解自己的角色扮演，核心價值何在，為什麼大選會失去人心，如何把人心找回來，如何在2018把2014跌倒的恥辱給他恢復，重新找回來，哪裡跌倒，哪裡爬起來。4年已經到了，要團結一致，最重要的黨內不能互相扯後腿，大家要團結同心。
隨後，洪秀柱參觀廖昌塗果園，和農民閒話家常，看到花壇鄉農會總幹事顧碧琪很開心，表示這次農會選舉贏得太漂亮，表現得太棒了，品嘗栽培溫室番茄，讚不絕口。
(中時)
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