合歡東峰失蹤潘姓員警 仍未尋獲
台中市59歲潘姓警員10日登合歡東峰失蹤，南投、花蓮2縣搜救人員搜救2天無所獲，今日上午56人在合歡東峰和合歡尖山搜尋，但仍未發現任何與失蹤者相關的跡證。
台中市吉峰派出所潘姓員警，10日向家人告知後，獨自騎機車上合歡山，機車放在松雪樓前，從登山口入山後，當晚沒有返家，從登山口至合歡東峰全程僅約1公里，來回僅要兩個小時，家人感到不尋常而報案，包括南投縣、花蓮縣警、義消，及太魯閣國家公園管理處、太警隊出動10多人搜尋，除沿步道來回搜尋，也走到小奇萊、合歡尖山搜尋，但仍未發現潘員行蹤。
今日南投、花蓮兩縣及太管處、民間搜救單位上午7時許，在松雪樓組前進指揮中心，56名搜救人力分成4組，3組在合歡東峰，進行地毯式搜尋，另1組則往合歡尖山搜尋，經過一整天的搜尋，僅在步道上看到疑似人員滑落的腳印，但沒有潘員的背包或攜帶的物品。
直到傍晚人員歸隊，仍然未發現潘員行蹤，搜救人員明日仍將持續地毯式搜尋，盼能早日找到人，還家屬一個心安。
(中時)
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