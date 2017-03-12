花蓮楓林步道杜鵑綻放 明起花苗免費送
楓林步道百花盛開！吉安鄉連綿10公里的登山步道，杜鵑花開滿了整個山谷，景色美不勝收，周末假日吸引不少遊客漫步賞花，享受芬多精森林浴，吉安鄉公所響應植樹節，明起至周五，免費提供杜鵑花苗，讓民眾把美麗的杜鵑花帶回家。
花蓮吉安鄉倚山面海，從南華延伸至太昌村的白雲、楓林、日光和向陽等步道，為鄉公所近年來用心開發出來的休閒景點，步道維持森林自然原貌，沿途各有特色，一路上可欣賞桐花、楓香，白雲步道則有隨著時序變化，陸續綻放梅花、山櫻花、杜鵑及柚花。
鄉長黃馨表示，吉安四大步道為假日避開人潮，享受親近自然的絕佳秘境，站在步道第五觀景平台登高望遠，寬廣的視野，可俯瞰吉安平原、遠眺太平洋美景，還能清楚看見白雲圍繞在海岸山脈，有如白色的圍巾披在大地上，讓人身心靈都得到完全放鬆。
為響應植樹節，提倡環境綠美化，吉安鄉公所3月13日至3月17日期間，民眾攜帶5顆廢電池或至「吉安鄉公所」及「樂活吉安」臉書粉絲頁按讚並分享專頁活動訊息照片，即可至農觀課換取杜鵑花樹苗，每人以2株為限。
(中時)
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