大同鄉姊妹疑酒後起糾紛 姊氣憤出門墜崖亡

宜蘭縣大同鄉一對姊妹，昨疑因酒後起糾紛，姊姊憤而走出家門，不久卻墜入南山國小附近一處100公尺深的懸崖，當地村民與警方搜尋約1小時找到她，但已氣絕身亡，檢方在今天（12日）相驗釐清死因。

據了解，30餘歲的簡姓女子與藍姓女子是姊妹，妹妹簡女送人領養，簡女返回親生家庭後，與姊姊藍女一起飲酒，但2人酒後卻發生爭執，藍女疑因一時氣憤，奪門而出，不久卻墜入約100公尺深的溪底中。

20多人走到溪底找到藍女，但她已經死亡，檢方今天會同法醫相驗遺體，研判無他殺之嫌。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)