新疆政法委：新疆在暴恐活躍期

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中國大陸新疆自治區政法委副書記沙爾合提．阿汗今天說，新疆目前朝著「總體穩定」的方向發展，但也正處於暴恐活動活躍期、反分裂鬥爭激烈期及干預治療陣痛期。

中國大陸第12屆全國人大第5次會議下午進行分組會議，新疆代表團開放境外媒體旁聽，他在會中作上述表示。

沙爾合提．阿汗說，新疆目前朝著「總體穩定」的方向發展，但也同時受到國際反恐形勢，以及宗教極端思想滲透等不確定因素影響。因此，新疆當前的反恐維穩態勢，沒有根本改變。

他表示，新疆目前正處於暴恐活動活躍期、反分裂鬥爭激烈期，以及干預治療陣痛期。

沙爾合提．阿汗聲稱，新疆日前舉行的反恐誓師大會，是要「向暴恐份子宣戰」、「依法嚴厲打擊」。而誓師大會為新疆人民「帶來極大的安全感」，且「調動人民團結反恐的決心」。1060312

(中央社)