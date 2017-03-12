朴槿惠離開青瓦台回私邸 未發表談話
根據韓聯社快訊報導，遭到彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，已經於首爾時間下午7時前（台北時間6時），離開青瓦台，前往首爾三成洞私邸，她並沒有針對彈劾案發表任何談話。
警方已在進入私寓小巷裡部署了800多名維安警力，小巷兩旁人行道上也以警察列隊部置了鐵板牆，而挺朴槿惠的上百名民眾手持南韓太極國旗及彈劾無效布條，歡迎朴槿惠返抵家門。
建於1983年的朴槿惠三成洞私邸，因10日憲法法院做出罷免判決後，才匆忙地進行各種維修工作，目前，供暖設施已經修好，可供朴槿惠入住。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。