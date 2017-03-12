朴槿惠離開青瓦台回私邸 未發表談話

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根據韓聯社快訊報導，遭到彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，已經於首爾時間下午7時前（台北時間6時），離開青瓦台，前往首爾三成洞私邸，她並沒有針對彈劾案發表任何談話。

警方已在進入私寓小巷裡部署了800多名維安警力，小巷兩旁人行道上也以警察列隊部置了鐵板牆，而挺朴槿惠的上百名民眾手持南韓太極國旗及彈劾無效布條，歡迎朴槿惠返抵家門。

建於1983年的朴槿惠三成洞私邸，因10日憲法法院做出罷免判決後，才匆忙地進行各種維修工作，目前，供暖設施已經修好，可供朴槿惠入住。1060312

(中央社)