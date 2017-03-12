馬辦：國民黨主席勿砲轟同志
前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯今天說，國民黨此刻必須團結一致對外，無論國民黨主席或黨內重要幹部，不應將心思放在砲轟自己同志；否則親痛仇快，會讓人民對國民黨更失望。
中國國民黨主席洪秀柱日前說馬英九溫良恭儉，但把天下都讓出去，這是不對的。馬英九上午到國父紀念館向國父銅像致敬，會後受訪表示，「我溫良恭儉，但當仁不讓」。
徐巧芯傍晚指出，民進黨執政以來狀況頻頻，民眾失望不已，此刻國民黨必須團結一致對外，擔起在野黨監督的職責。無論是國民黨主席或黨內重要幹部，此時不應將心思放在砲轟自己同志之上，應思考該如何團結整個政黨，否則親痛仇快的作為會讓人民對國民黨更失望。
徐巧芯說，馬英九曾經幫國民黨贏回政權，1998年中斷民進黨在台北市的執政、2008年擊敗民進黨贏回中央執政權，並且於2012年連任。執政8年間，國民黨的立委席次在立法院均超過半數。
她表示，馬英九的理念始終如一，就是今天所提的「溫良恭儉，但當仁不讓」。就是因為這樣的作風受到民眾支持，才能在自1998年來共經歷過的4次重要選舉中屢戰屢勝，並且帶領國民黨團結對外、贏得勝利。
徐巧芯說，民進黨的執政不力，造成民眾民怨四起，現在國民黨最重要的任務是一致對外，將人民賦予在野黨的監督力量發揮得淋漓盡致，讓民眾重拾對國民黨的信心，國民黨才有可能重新執政，不愧對支持者及黨員對國民黨的期待。1060312
(中央社)
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