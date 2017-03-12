南投縣小英之友會 交棒前副縣長林明畑
南投縣小英之友會今日召開第2屆會員大會暨理監事改選，會長由洪豐田醫師交棒給國策顧問、前南投縣副縣長林明畑；洪豐田表示，從2014年接任會長至今，這期間經歷縣長選戰，到總統大選，蔡英文首度在得票超過五成達到52%，所以這屆已經圓滿達成任務，未來小英之友會除了公益活動以外，最重要的是2018年。
民進黨中央黨部社運部主任宋岫書表示，2018年台灣的希望在南投縣，全台灣都在關注2018南投縣長的選舉要翻轉南投，所以蔡英文主席對南投縣有很高的期待。
林明畑擔任總統競選總部主委，讓小英拿到創記錄的得票，也預祝第2屆小英之蔡英文總統執政絕對不會讓台灣人民失望，現在的政策總統也透過小英之友會等社團掌握人民的心聲。
民進黨中執委、行政院副執行長湯火聖表示，現在民進黨完全執政，有許多鄉鎮長也很認真一直提出許多建設與計畫，所以支持民進黨的鄉鎮長都很認真。透過立委林靜儀、蔡培慧向中央爭取更多建設，未來2018年在有7位鄉鎮長支持民進黨的情況下，有信心翻轉南投。
(中時)
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