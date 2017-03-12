成大就業博覽會 1111人力銀行出動主播甜心
成功大學12日在光復校區舉辦就業博覽會，是企業眼中的年度大型徵才活動，吸引網路人力銀行設攤，1111人力銀行出動兩位主播甜心，以手機網路直播方式，現場報導各廠商的職缺、待遇，求職者不用出門，透過直播發問，就可了解徵才情況。
成功大學畢業生在業界素有「穩定性高」的好評，12日的南區就博會被企業主認定是尋覓千里馬的好機會，不只現場277個攤位提供1萬6000餘個職缺，1111人力銀行也在現場設攤，選出兩位正妹擔任主播，以手機線上直播方式，將現場求職、徵才情況轉播出去。
成大就博會現場擠滿求職群眾，部分學生不想人擠人，1111兩位直播甜心林軒萱與艾妮塔，用簡單的手機直播，讓無法到現場的學生與民眾，透過手機轉播，就可以了解每個攤位的徵才需求。
林軒萱是在成大念書的香港交換學生，艾妮塔是今年的溫泉大使，兩人12日擔任主播甜心工作，現場訪問學生對未來工作的期待，線上網友也直接在網路上提問，廠商即時回答，拉近求職網友與廠商間的距離，對企業職缺有興趣者，可直接到網路人力銀行投遞履歷。
1111人力銀行以主播甜心作即時訪問，用時下年輕人最夯的直播方式報導，吸引更多年輕族群認同。接受專訪的成大電機所博士生蔡奇廷表示，現場有很多都是心目中的理想廠商。感覺1111人力銀行現場直播方式很新穎，很有特色。
(中時)
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