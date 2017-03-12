《新新聞》30周年 林佳龍暢談台灣民主化與大台中藍圖

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台中市長林佳龍參加《新新聞》30周年社慶系列活動，「而立前行-台灣的新十年」首場專題演講擔任主講人，暢談台灣民主化與大台中未來藍圖！（陳世宗翻攝）

《新新聞》30周年社慶系列活動「而立前行-台灣的新十年」首場專題演講，今日於台北敦南誠品登場，台中市長林佳龍受邀擔任主講人，分享參與台灣民主化歷程，以及擔任市長的領導哲學及施政價值；包括提出大台中123、推動托育及托老一條龍、青年加農、摘星計畫，以及台中即將舉辦2018世界花博與2019東亞青奧等，從交通、產業、居住、外交等多面向策略，為城市注入新生命。

林佳龍表示，台灣民主化過程，從威權時代歷經人民訴求行動，迫使統治者讓步、改革，並在法制上反映出來；民主政治，必須有人擔任價值宣揚、利害分配及批判等不同角色，這些都必須以知識為基礎，作為社會進步的動力。

林佳龍說，他從1986年就讀大學開始，期間歷經解嚴前後的民主轉型，參與了校園民主化、國會改選等學運，在1991年出國至耶魯大學就學，重新思考台灣民主制度發展的方向，並串聯留學生，交流兩岸認同、性別議題等議題，儲備國際觀點。

1999年回到台灣後，自2000年開始進入政府體系，從擔任國安會諮詢委員、行政院發言人、行政院新聞局長、總統府秘書長，到2005年決定參選台中市長，並定居台中深耕。

「要做對的事，把事做對！」林佳龍表示，在擔任台中市長後，以願景領導、行動領導、服務領導3大哲學，及縮短城鄉差距、照顧社會弱勢、社會投資創新、行政效能革新4大施政價值，推動大台中123，打造一條山手線、2大海空港，3大副都心，促進區域均衡發展，同時提出2025台中好生活旗艦計畫，整合出便捷、健康、美麗、智慧、希望台中5大面向、13項計畫，貫徹執行。

林佳龍說，行政院去年通過「智慧機械產業推動方案」，將以台中市為核心，發展智慧機械與國防航太工業，台中市以海空國際雙港，作為中台灣對外門戶，連結國際；而城市經濟是城市競爭力的基礎，台中市也積極招商引資，並擔任中台灣核心都市角色，與彰投苗等中部縣市一起拚觀光、治安、交通等，強化中部區域治理。

社會福利方面，林佳龍強調，台中市以「社會投資」概念，推動托育一條龍，不但發展平價托育市場，創造就業機會，又能促進婦女勞動參與率，實施迄今已創造2千多個幼教師及保母的托育工作，0到6歲受益的幼童超過7萬名。此外，市府也推動721托老一條龍、假牙補助計畫等，讓長輩有更健康的生活。

為協助青年未來發展，市府也推動青年希望工程、青年加農、摘星計畫，培養青年就業，並提供創業機會，此外，台中市今年國立高中職改隸市立，行政權統一後，將搭配產學合作與技職再造，讓年輕人畢業即就業。

林佳龍強調，作為政治人物，莫忘初心，未來不管在任何領域，都將持續為台灣社會發展努力。城市的外交相當重要，台中市明年將舉辦2018世界花卉博覽會、2019東亞青奧等國際活動，積極讓台中走向國際，讓世界看見台中與台灣的美好。

(中時)