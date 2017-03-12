緝毒遭毒嫌撞昏送醫 中市警陳志成終於清醒

我要評比

台中市第五分局日前凌晨查緝毒品案，警方車輛在遼陽五街附近圍堵1名毒嫌，豈料，毒嫌竟急踩油門衝撞警方逃逸，偵查隊偵查佐陳志成首當其衝，遭撞倒頭部受重擊傷重昏迷，送醫轉入加護病房救治。警方11日循線逮捕毒嫌送辦，陳志成也逐漸恢復意識，警方及家屬才鬆一口氣，欣慰表示「吉人自有天相」。

警方查緝毒品案10日凌晨在北屯區遼陽五街，多部車輛圍堵到1名毒嫌車輛，喝令毒嫌下車，豈料，對方竟直接衝撞警方逃逸，英勇緝嫌的48歲陳志成首當其衝，遭毒嫌車輛直接衝撞倒地，頭部受到重擊血流如注當場昏迷，經緊急送醫轉送加護病房救治，同事及家屬前往探視焦急集氣。

11日凌晨，警方循線逮捕逃逸毒嫌，他供稱不知對方是警方，誤以為是仇家，才慌張衝撞逃逸，警方訊後依殺人未遂、公共危險等罪嫌送辦，毒嫌遭羈押禁見，全案檢警持續擴大追查中。

說也奇怪，遭毒嫌惡意衝撞成重傷的陳志成，在加護病房昏迷1天多，昨天嫌犯遭逮移送後，逐漸甦醒恢復意識，消息傳出，第五警分局同仁紛紛前往探視，並為他集氣祈福。

據前往探視警方指出，陳志成已恢復意識，但是仍戴著呼吸器，看到同仁前來探視相當高興，透過點頭及搖頭等動作向同仁示意，對於陳志成能清醒恢復意識直說：「真是吉人天相」，並向他揮揮手祝福早日恢復健康。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)