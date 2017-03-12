以計程車當掩護盜伐百萬林木 5人遭逮

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以合法計程車與白牌計程車當掩護，5名嫌犯遠從彰化至嘉義盜伐林木，遭埋伏的警方於今天當場逮捕。（高錦如翻攝）

警方於計程車內起獲6塊台灣扁柏，以及背架、無線電等犯罪工具。（高錦如翻攝）

日前保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊接獲情報，疑似有人要以計程車作掩護，盜伐台灣珍貴林木，讓埋伏多日的警方於今日在嘉義縣阿里山鄉豐山村逮獲3名越南籍外勞及2名本國籍嫌犯，訊後依違反森林法、竊盜罪移送法辦。

日前警方接獲通報指稱，有外勞與計程車合組成盜伐林木集團，想以合法計程車載運盜伐林木，另再以白牌計程車載運逃逸外勞，並持用無線電互相掩護通報監控警方查緝行動。

經連日埋伏，警方於今清晨5、6點當場逮獲3名越南籍外勞及2名本國籍嫌犯，並於計程車內起獲6塊台灣扁柏，以及背架、無線電等犯罪工具，其中2塊台灣扁柏樹瘤，市價超過百萬。也因當場人贓俱獲，全案訊後依違反森林法、竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

(中時)