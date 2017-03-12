疑早下肚 過期乳瑪琳產品僅收20公噸

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遠東油脂用過期乳瑪琳生產產品，估計回收總量約906公噸。但截至今天下午4時，僅下架20公噸。食藥署說，持續督促下架，但有部分商品恐已被民眾吃下肚。

衛生福利部食品藥物管理署日前表示，地檢署3月初接獲民眾檢舉，8日動員檢調、食藥署、地方衛生單位等一同到遠東油脂股份有限公司工廠稽查，發現業者涉嫌用逾期「乳瑪琳」再製成19款產品，已查封5座油槽。

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷傍晚受訪時表示，稽查時發現業者廠房有儲放過期原料的油槽，且有運轉紀錄，命業者停工並封存。因業者無法釐清問題產品批號，後續還需要比對問題產品到底有多少，但為確保消費者權益，先將可能的品項都全數下架回收，推估總量約906公噸。

魏任廷表示，截至今天下午4時止，地方衛生局累計出動稽查人次為252人，下架產品約20公噸。

桃園市政府衛生局命遠東油脂擴大回收保存期限自2017年3月8日至2017年9月30日產品，目前還有886公噸商品未回收。

魏任廷說，已責成地方衛生局儘速完成產品下架與回收，且已通知4大超商及各大通路商依法並參照各衛生局所訂定的期限完成下架作業。

不過，食藥署也說，因問題商品的保存期限長達1年，有些商品可能早被吃下肚，但各地衛生局會持續更新回收進度。

若吃到問題食品，魏任廷表示，衛生單位正在進行調查，釐清可能有問題的產品批號，且若調查業者確實使用逾期原料，明確違反食安法規定，將罰新台幣6萬到2億元。

魏任廷也說，第一時間把相關訊息告知大眾，也是希望手邊有問題商品的民眾，先不要使用。食品業者應遵守食品安全衛生管理法規定，發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣(市)主管機關。1060312

(中央社)