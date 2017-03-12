黃金獵犬貝貝生日會變告別會 動保接棒傳承
黃金獵犬CHERRY過世後將桃園市動保大使工作交棒給她的好朋友貝貝，巡迴校園宣導超過52場，原本照顧貝貝的CHERRY拔廖政輝，12日要幫貝貝舉行13歲生日會，無奈貝貝卻在10日去當小天使了，讓生日會變成告別會，廖政輝說，TOFFEE會帶3隻小黃金，將CHERRY與貝貝兩姐妹的精神傳承下去。
上月15日貝貝參加完西門國小動保活動後突然昏厥，連忙帶她到動物醫院就診，發現是心臟急性衰竭，歷經多次進出醫院急救，好不容易出院，無奈上周末氣溫驟降，她還是離開了。
20多名粉絲依約來參加生日會，每個人開心分享與貝貝、CHERRY認識、出遊經過，大家開心分享種種往事，在大合照時，壽星貝貝並未出現，正在納悶，CHERRY拔要大家看一段影片，緩緩道出貝貝已經離開，粉絲不敢置信，「怎麼會？」每個人淚水都止不住，難過不已。
(中時)
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