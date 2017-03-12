龍德宮8天7夜遶境 12日回駕圓滿完成

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桃園龍德宮天上聖母四媽祖南巡謁祖祈安遶境12日回駕，參與活動的桃園市長鄭文燦表示，信徒以8天7夜行經6縣市，南巡至雲林麥寮拱範宮，過程圓滿成功，讓萬名信徒體會媽祖信仰及傳統文化魅力，也展現對媽祖的虔誠。

(中時)