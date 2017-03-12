蘆竹濱海馬拉松 打造桃園馬拉松品牌

超過7000人報名的蘆竹濱海全國馬拉松，其中有12位跑者超過70歲，最高齡84歲，更有來自44個國家的跑者，參與包括馬拉松組、半程馬拉松組、10公里健康組及3公里親子組等組別，市府希望發展出獨特特色，打造桃園馬拉松品牌。

(中時)