山川琉璃橋爆紅 瑪家、三地門鄉怨亂象多又沒回饋

屏東山川琉璃吊橋為兩端的山地門鄉與瑪家鄉帶來人潮，但2鄉認為實際進入部落的人不多，又有塞車和垃圾問題，盼縣府用門票收入回饋鄉里。（周綾昀攝）

屏東山川琉璃吊橋是旅遊景點當紅炸子雞，去年正式開放並收費後，有超過60萬人到訪，瑪家鄉與三地門鄉卻抱怨「無回饋補助」，鄉民還需承受塞車與垃圾等問題，盼縣府能利用門票收入，回饋予嘉惠鄉民。

「鄉民沒得到實質效益，又得承擔生活品質下滑，縣府沒回饋說不過去。」瑪家鄉鄉長梁明輝表示，雖吊橋讓外界更認識瑪家文化，但每到週末通往瑪家的山路就塞車，大型遊覽車污染山區絕佳的空氣，也因無交通號誌，北葉村及禮納里部落居民被塞在村落門口無法外出下山，懸崖邊垃圾也一堆。

梁明輝說，吊橋設立後僅提供約10個工作機會，加上通往禮納里的巷弄因狹小禁止大客車通行，外地遊覽車無法進入，人潮、錢潮跟著被隔絕在部落外，工藝與餐廳無人消費，他強調，回饋不是要錢，而是有配套解決現有問題，如設立交通號誌、拓寬道路讓大車進部落及沿著懸崖邊建木棧道讓人車分流等。

山地門鄉鄉長歸曉惠說，遊客沿路亂垃圾問題多，進部落遊玩的旅客比例也不如預期，不過琉璃橋確實為三地門帶來效益，因此不會否認縣府的努力，但仍希望雙方多溝通，商討解決方法，近期縣府有邀集來2鄉討論垃圾處理問題是好的開始，也坦言，對回饋的確有所期待。

縣府發言人黃建嘉表示，山川琉璃橋的門票收入是公部門的公款，目前並沒有觀光區回饋金等相關法令或條例，讓行政單位可循，而地方盼造的木棧道，工程仍有技術面問題需評估，他話鋒一轉，表示縣府設置吊橋為鄉里帶來人潮與發展，地方當然有面臨衝擊之時，但不應要縣府負全責。

(中時)