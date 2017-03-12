山川琉璃橋爆紅 瑪家、三地門鄉怨亂象多又沒回饋
屏東山川琉璃吊橋是旅遊景點當紅炸子雞，去年正式開放並收費後，有超過60萬人到訪，瑪家鄉與三地門鄉卻抱怨「無回饋補助」，鄉民還需承受塞車與垃圾等問題，盼縣府能利用門票收入，回饋予嘉惠鄉民。
「鄉民沒得到實質效益，又得承擔生活品質下滑，縣府沒回饋說不過去。」瑪家鄉鄉長梁明輝表示，雖吊橋讓外界更認識瑪家文化，但每到週末通往瑪家的山路就塞車，大型遊覽車污染山區絕佳的空氣，也因無交通號誌，北葉村及禮納里部落居民被塞在村落門口無法外出下山，懸崖邊垃圾也一堆。
梁明輝說，吊橋設立後僅提供約10個工作機會，加上通往禮納里的巷弄因狹小禁止大客車通行，外地遊覽車無法進入，人潮、錢潮跟著被隔絕在部落外，工藝與餐廳無人消費，他強調，回饋不是要錢，而是有配套解決現有問題，如設立交通號誌、拓寬道路讓大車進部落及沿著懸崖邊建木棧道讓人車分流等。
山地門鄉鄉長歸曉惠說，遊客沿路亂垃圾問題多，進部落遊玩的旅客比例也不如預期，不過琉璃橋確實為三地門帶來效益，因此不會否認縣府的努力，但仍希望雙方多溝通，商討解決方法，近期縣府有邀集來2鄉討論垃圾處理問題是好的開始，也坦言，對回饋的確有所期待。
縣府發言人黃建嘉表示，山川琉璃橋的門票收入是公部門的公款，目前並沒有觀光區回饋金等相關法令或條例，讓行政單位可循，而地方盼造的木棧道，工程仍有技術面問題需評估，他話鋒一轉，表示縣府設置吊橋為鄉里帶來人潮與發展，地方當然有面臨衝擊之時，但不應要縣府負全責。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。