鋼鐵擂台真實版 屏東青創聚落上演

屏東美和科大「Ganker競技機器人」在青創聚落上演真實版《鋼鐵擂台》，未來也有學生在此駐點，販售與現場維修機器人。（周綾昀攝）

把電影裡機器人格鬥的大螢幕場景搬進真實生活不再是夢，屏東美和科大獨家代理與行銷「Ganker」競技型機器人，並成立青創團隊持續開發新功能，甚至完成開發VR模組，並準備上市，為台灣機器人產業寫下新頁，也讓學生分工體驗創業迷人之處。

從小熱愛機器人的美和科大學務長吳勝傑說，小時候電視裡的機器人，都是用來打架、打仗且勇猛無比，但現今台灣研發的機器人，多以互動型的溫和機器人為主，再加上近年格鬥型機器人在全球掀起風潮，因此引進「Ganker」競技型機器人，用手機或平板控制及較量，並研發VR模組，目前已完成，準備量產。

吳勝傑說，未來青創聚落會有「Ganker」機器人的櫃位，讓學生經營管理，銷售與現場維修，讓玩家不用再遠道至中北部，且校內每週四都有比賽，讓熱愛這類機器人的玩家不再「沒伴打架」。

他坦言，台灣在發展這類機器人上蠻落後，因為沒有相關產業鏈的支撐，讓成本遲遲降不下來，因此計劃入學的學生可獲得免費的機器人，未來4年求學期間精進設備，畢業後學會做模組，銜接就業，讓孩子產生興趣，玩社團玩到賣機器人，甚至設計機器人，就能帶動相關產業的成長。

今年2月成軍的美和科大「C&R CLUB（創新機器人社團）」17人青創團隊，由不同科系的學生，分成3部分，包含改善與設計裝甲和武器的文創組，研發軟體控制的資管組，負責行銷的企管組，把長年發展且趨近成熟的機器人教育再加溫。

(中時)