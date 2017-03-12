田徑好手接力寂寞公路 團隊戰力不孤單

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New Balance眾力飆速接力賽將於4月9日登場，將經過有「寂寞公路」稱號的秘境，田徑好手陳彥霖今天試跑後表示，以往比賽都是單獨完成，以團隊方式會更有動力。

大會表示，接力賽以台102線公路為主，從雙溪國小到不厭亭，雙溪與九份交界處，為台灣36秘境之一，稱為「寂寞公路」，該地美景是許多攝影愛好者、婚紗業者拍攝的熱門場景。

由於賽道長短距離與高低落差交錯的挑戰，除了對選手的跑步技巧、耐力都是考驗，團隊配速與選手棒次安排，也都是影響成績的關鍵。

輔仁大學好手陳彥霖表示，以往參加的比賽起終點都是由單獨完成，這次以團隊的方式挑戰賽道，凝聚一心為目標努力，跑起來更有動力。

而來自台中教育大學的余泓麟表示，經過試跑後，會建議增加爬樓梯與坡度訓練，以適應高低落差的變化。1060312

(中央社)