警騎摩托車護駕 朴槿惠離開青瓦台

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遭到彈劾下台的南韓前總統朴槿惠，在與幕僚敘談後，於台北時間6時17分左右，在數輛警騎摩托車護駕下，正式離開青瓦台，前往三成洞私寓。

朴槿惠的車隊從青瓦台經獨立門、首爾火車站和漢江盤浦大橋，直奔首爾三成洞私寓。

南韓媒體報導，朴槿惠原打算於離開青瓦台後，先前往國立首爾顯忠院（相當於忠烈祠）敬謁遇刺身亡的父母親、前總統朴正熙和陸英修陵，但考慮到自己是被罷免下台的不光彩，而打消了這個念頭。

南韓JTBC有線電視台現場實況轉播，將青瓦台、首爾三成洞私寓、電視台新聞攝影棚連線，報導了朴槿惠在警騎摩托車護駕下開往三成洞私寓的過程。

朴槿惠在離開青瓦台途中，並沒有就彈劾判決作任何表態。

建於1983年的朴槿惠三成洞私邸，在10日憲法法院做出罷免判決後，才匆忙地進行各種維修工作。

朴槿惠即將返回私寓的消息傳出後，警方已在進入私寓小巷裡部署了800多名維安警力，小巷兩旁人行道上也以警察列隊部置了鐵柵板牆，而挺朴槿惠的上百名民眾手持南韓太極國旗及彈劾無效布條，歡迎朴槿惠返抵家門。1060312

(中央社)