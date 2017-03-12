外勞「雇」台傭開計程車盜運扁柏 5人遭逮
3名越南籍逃逸外勞「雇用」2名台灣籍王姓男子，開計程車趁夜上山盜採扁柏，在嘉義縣阿里山鄉豐山村全仔社橋及149乙線3.5公里處，被保七總隊第七大隊嘉義分隊逮捕，當場起獲6塊台灣扁柏，市值約數百萬元，警方將5嫌依違反森林法、竊盜罪送辦。
警方今天凌晨5時及6時許，在嘉義縣阿里山鄉豐山村全仔社橋、149乙線3.5公里處，查獲利用合法的計程車及白牌計程車交叉掩護，載運珍貴木材，逮捕3名越南籍外勞及2名台籍嫌犯，起獲6塊台灣扁柏及背架、無線電等工具，其中有2塊台灣扁柏樹瘤，經鑑定每塊市值上百萬元。
警方調查，69歲王姓男子與有詐欺前科的50歲王姓友人推稱，受3名逃逸的越南籍外勞「雇用」開計程車上山盜運木材，一夥人分乘2部車，載運1趟工資3萬元，2名王男辯稱不知情。
警方調查，2輛計程車遠從彰化縣來，1部合法計程車載運盜伐林木下山，以規避警方注意，3名外勞搭白牌計程車，5嫌的供詞均避重就輕，供稱要將盜伐林木運到彰化線西鄉。全案依違反森林法、刑法竊盜罪移送臺灣嘉義地方法院檢察署偵辦。
(中時)
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