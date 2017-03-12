SBL》林冠綸三分球超神 達欣2連勝

當達欣確定勝利，林冠綸(左)與周儀翔、布拉一起慶祝。(中華籃協提供)

只要熟悉「快樂教主」林冠綸的人就知道，別讓他投進第1球，因為隨後他會越來越準！林冠綸12日飆進6顆三分球、獨拿20分，幫助台北達欣98比87擊退桃園璞園，搶先拿到季後賽次輪第2勝，第3戰14日續在板橋體育館進行。

「我一直都有準備好，個性也比較積極，今天主要是教練給我機會，而我也掌握了，」林冠綸充滿自信表示，「所有人知道我上去就是要投籃，畢竟全世界的人都知道我防守不好，反正我上去打球就是靠經驗。」

要不是達欣罰球命中率太爛，全場罰37中19，命中率僅5成14，達欣可以贏得更輕鬆，周儀翔與「印度姚明」布拉各拿16分，黃鎮14分、8籃板，只是贏得如此驚險，擁有「小諸葛」封號的達欣總教練邱大宗當然不滿。

「我實在找不到輸給對方(指璞園)的理由，賽前我就給球員任務，想盡辦法擊敗對方，更讓對方心態產生變化，也就是徹底打歪對手，」邱大宗說，「另外就是我們陣中越大牌的球員，反而出現越奇怪的失誤，讓我百思不解。」

聽到邱大宗的說法，12日替補表現優異的「企鵝」呂濟而表示，自己畢竟是生涯第1次打季後賽，表現還很嫩，只想上場做好自己，一旁的邱大宗要他也跟對手嗆聲，呂濟而說：「我不敢說打歪，只想讓對方痛哭流涕吧。」

璞園以戴維斯26分最高，李啟瑋20分居次，璞園總教練麥班達說：「我們擁有很多放掉機會，卻沒有放棄，所以我仍很開心，我想這個系列戰還很久，我們不會放棄，還有5場比賽要打。」

至於邱大宗的打歪對手說法，麥班達選擇不要正面回應，只是淡淡地說，「我們就是輸在對手反快攻的三分球，就這麼簡單。」

(中時電子報)