衡山行善團與企業辦音樂會 關注身心障礙弱勢家庭家屋修繕

洪克倫總經理（右四）與演出音樂家及舞蹈家。（柯宗緯翻攝）

王彥茂（左一），洪克倫夫婦（中間兩位）與吳岱晏（右一）。（柯宗緯翻攝）

高雄市今天有一場慈善音樂會，由衡山行善團與銓興營造有限公司於高雄市立音樂館合辦「2017慈善音樂會 弦琴藝致」，邀請澳洲歸國知名女高音吳岱晏、留德小提琴家王彥茂、鋼琴家葉美君聯合演出，南部廠辦營建專家銓興營造，熱心公益的總經理 洪克倫更邀請多位企業夥伴一同響應支持身心障礙弱勢家庭家屋修繕。

銓興營造總經理 洪克倫表示「相當認同衡山行善團的理念，在今年2月25日也和夫人參與過前鎮的出團修繕，看到來自四方的志工伙伴、不分男女投入現場，真的很感動！」

洪克倫與夫人在現場戴著安全帽和手套，推著推車來回搬運廢材，也不喊累，直呼「行善真好！」能夠實際付出行動，心裡感到很踏實，所以透過與衡山行善團聯合舉辦此場音樂會，希望以優美的音樂淨化人心，喚起大眾心中的良善，一起來關注身心障礙弱勢家庭的居住品質。

衡山行善團由台中衡山基金會成立，在北中南都有成立分團，秉持「行善有愛，居住無礙」的信念，協助在地身心障礙弱勢家庭居家修繕整理，歡迎各界專業油漆、木工、水電、泥作、鐵工技師朋友們，一起加入助人行列，意者可電洽︰07-3807480(高雄)、04-22381621#502(台中 總部)。(洽詢時間下午2點至晚上9點)

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