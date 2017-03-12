高雄活動魅力無法擋！嘉義101歲人瑞開心遊農村

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百歲人瑞參加農村體驗、內門遶境活動，社區為他慶生，並邀約明年再來。（農業局提供）

高雄農村一日農夫與內門宋江陣競賽魅力無法擋！來自嘉義的101歲人瑞李老先生，與70歲的女兒及親友們一同參加遶境，社區也款待遊客們別具特色的廟會遶境羅漢餐。

李老先生與家人令活動增添光彩，一家人到內門紫竹寺及光明橋，向觀音佛祖祈求喜願卡寫下自己對上蒼的感念，並希望觀音佛祖保佑整個社會，讓社會迎向光明。

李老先生讚許農村體驗行程，活了100多歲，吃過芭樂無數，就是沒有在芭樂園採過芭樂，這次一償宿願。

社區也特別安排101歲的慶生場面，讓大家吃蛋糕分享生命的喜悅，高雄農村的溫馨與質樸讓嘉義人瑞揪感心，並邀約明年再來高雄慶生。

一年一度的創意宋江陣競賽3月在內門區南海紫竹寺展開，觀亭社區辦理的一日農夫也搭上盛會，除了帶領遊客參觀宋江陣展演以外，並且招待遊客採摘新鮮芭樂、品嚐社區特別料理的蘿蔔糕及牛奶雪花冰，DIY項目則有鳳梨果醬及窯烤披薩，遊客直呼有吃擱有掠。

(中時)