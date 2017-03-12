民調些微落後？吳敦義：那個不準
國民黨主席在加入第六人潘維剛競爭後，選情白熱化，前副總統吳敦義12日二度南下台南，拜訪永康、北區、南區等五處眷村，對目前民調些微落後，強調樣本數不足，直言「那個不準」，強調曾在擔任行政院長時創造超過10%的經濟成長率，有能力帶領國民黨走出低谷。
吳敦義12日中午先到永康區影劇三村改建的華廈與地方民眾一起參與植樹，種下有吉祥含意的龍柏。
國民黨主席競選逐漸加溫，吳敦義二度南下台南眷村固票，他對民調些微滑落，強調民調的數據樣本太少，誤差可能很大，所以沒有參考價值，他不會在意結果，會勤走基層拜票，爭取黨員支持。
吳敦義下午陸續到北區永祥里活動中心、南區大林國宅、永康區精忠二村造訪，提到自己在2010年擔任行政院長期間，創造台灣經濟成長率超過10%，僅次於60年代蔣經國總統時期的13%，扭轉台灣低盪的經濟環境，強調自己同樣有能力帶領國民黨轉弱為強。
吳敦義強調在野黨也有尊嚴與功能，自己若當選國民黨主席，2018年縣市長將帶領國民黨反攻，搶回政治版圖，2020年再提出適當人才選總統，奪回執政，再創國民黨巔峰。
(中時)
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