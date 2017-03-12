種樹護壽山！ 家長直呼活動非常好玩
今天是植樹節，高市觀光局特別與行政院林務局屏東林區管理處在壽山動物園聯合舉辦「種樹護壽山 打造動物幸福園」，現場有林業宣導活動，還有一系列精彩的互動節目，如傑克與魔豆魔術秀，將童話故事搬到舞台上，呈現驚奇趣味的魔術演出，接著由曾姿雯局長帶領現場400位大小朋友種下樹苗，活動結束後還領取樹苗帶回家，綠化家園愛地球。
今天活動以3月主題動物「二趾樹懶」作推廣，由專業老師進行黏土教學，帶領小朋友一起動手DIY。園方人員也講解二趾樹懶的生活習性及小知識，讓民眾了解動作慢吞吞的樹懶與保育員的趣味故事，接著實際進行植樹活動，許多家長都直呼本次的植樹活動非常好玩，回家後也要與小朋友來落實造林活動，一起散播種子保護大地！
局長曾姿雯表示，今年動物園首推的動物集章冊詢問度破表，想要得到限量的集章冊只有加入動物認養或是參與動物園所辦理的推廣活動才能獲得，這個月剛好是第3個月，從環頸雉、眼鏡凱門鱷，到本月的二趾樹懶，每月都有不同的動物主題活動與生態解說。
她進一步指出，集滿3個動物戳章，可選擇兌換「壽Q家族限量環保袋」或是繼續累計戳章兌換其他喜愛的紀念品，歡迎爸爸媽媽每個月都帶家中寶貝來動物園參加主題活動，持續蒐集紀念戳章、累積滿滿的動物知識唷。
(中時)
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