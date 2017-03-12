後門協商 菲政府與菲共同意恢復和談

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菲律賓總統府和平顧問杜瑞薩（Jesus Dureza）今天透過社群網站公開一份聯合聲明，顯示菲律賓政府與菲律賓共產黨在經過數週的對抗之後，同意再次恢復和談。

杜瑞薩在個人臉書網頁張貼1份「緊急聯合聲明」，稱政府與菲共和談小組10日至11日在荷蘭的烏得勒支（Utrecht）完成非正式談判，雙方同意「繼續進行正式和平談話，重申願再次肯定先前所達成的協議與聲明。」

這份聯合聲明由挪威政府代表以第3方協議人身份簽字。聲明內容還提到，雙方同意在解決相關議題後即簽署過渡性停火文件，且菲律賓政府將釋放先前因談判破裂而逮捕的菲共談判人員。

杜瑞薩在臉書留言中說，第4輪和談可望在4月恢復，「我很高興地宣布，菲律賓政府與菲律賓共產黨-新人民軍-國家民主陣線（CPP-NPA-NDF）的和談，重新回到軌道。」

菲共成立於1968年，它的武裝單位「新人民軍」作亂多年，菲國歷任政府與菲共的和談停停走走，菲共創始人席森（Jose Maria Sison）與現任菲國總統杜特蒂曾有師生關係，雙方重啟和談，也各自宣布單方面停火。

但菲共去年8月要求杜特蒂釋放400多名政治犯遭拒，而宣布終止停火，杜特蒂惱怒下決定終止和談，重新追捕菲共高幹。這段期間，菲律賓政府軍也與新人民軍爆發多場戰鬥。

杜瑞薩日前低調前往荷蘭，與菲共代表就恢復和談議題展開了「後門協商」。他目前仍在荷蘭。1060312

(中央社)