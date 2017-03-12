參選北市長？ 傅崐萁：目前無規畫
挾著七連霸五星縣長、全台施政滿意度第一名的花蓮縣長傅崐萁，近來傳出有意循「柯P模式」轉戰台北市長，為泛藍奪回北市，對此傳言，傅崐萁表示，感謝各界關心，但目前並無參選規畫，強調願做花蓮「終生志工」，持續為翻轉後山努力。
面臨2018年任期即將屆滿，縣長傅崐萁近來受邀電視、廣播專訪，暢談花蓮經驗以及犀利分析兩岸局勢，被認為有意走出後山，「劍指」台北市長寶座；由於縣政成績亮眼，地方民意支持度高，跳脫藍綠的「無黨籍」身分，各界也傳出勸進的呼聲。。
傅崐萁1名核心幕僚驚訝說，「縣長要選，我怎麼都不知道！」直言「誇張！」不清楚消息怎麼來的。幕僚指出，對於有消息稱傅崐萁的長輩早在地方公開表態，傅已規畫明年參選台北市長一事，更是「聞所未聞」，否認這項傳聞。
退隱多年的地方重量級大老說，傅崐萁行事謹慎，精於評估、算計風險，加上擔任國民黨不分區立委的妻子徐榛蔚，在地方耕耘已久，認為傅轉戰北市機會並不大，但他說，傅崐萁視野格局大、執行能力強，留在花蓮確實有些「太才小用。」
對於各界勸進及關心，傅崐萁表示，他以花蓮終生義工自許，目前並無參選規畫，任內將更關心花蓮人民，盡力發展花蓮觀光，做好青年住宅、日出大道等各項建設，努力讓花蓮擺脫「後山」的宿命。對於各界頻頻好奇打探未來動向，傅崐萁只說，「有機會很願意為人民服務」巧妙迴避。
(中時)
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