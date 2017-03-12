88萬羅漢松賣8萬　警方逮獲偷樹賊

楊姓毒蟲偕友人到後壁偷挖他人的羅漢松高價賤賣，11日白河警方循線逮獲，也在其小貨車上發現未出售的羅漢松贓樹。（萬于甄翻攝）

新化一名楊姓毒蟲因缺錢買毒，日前夥同2名友人，駕駛小貨車暗夜開到後壁一處園藝農舍，徒手挖走11棵價值88萬的羅漢松，賤價銷贓得手8萬元。孰料，3嫌竟食髓知味，11日清晨再挖走3棵，警方獲報循線逮獲，也在楊嫌車上起出毒品，12日毒品、竊盜等罪嫌送辦。

白河警分局指出，33歲的楊男，家住新化，有槍砲、竊盜、毒品等前科，無意間發現後壁一家園藝農舍休息後，園區內無人看守，2月夥同43歲謝姓友人及24歲周男，3人開著小貨車來回50公里，偷搬走11棵羅漢松贓樹。

隨後，楊嫌分別以每株7000至8000元不等的價錢，分別賣給2位買主，得手8萬元。不過，楊嫌並未就此停手，11日再次夥同2嫌前往同一家園藝農舍行竊，但怕被園主發現，僅偷挖走3棵就趕緊載回住處藏匿。

不過，楊嫌的一舉一動早被園主發現，警方11日接獲報案，調閱附近監視器，查出楊嫌位在新化的住處，隨即前往逮人。警方一到楊嫌住處，就發現小貨車上載著偷挖來的羅漢松，讓楊嫌當場人贓俱獲。

警方也在楊嫌駕駛的自小客車上，查獲二級毒品安非他命及三級毒品K他命、吸食器具等，，偵訊後，楊嫌坦承持有毒品，全案昨依毒品、竊盜等罪嫌，移送台南地檢署偵辦，檢方認為楊嫌反覆作案，有再犯之虞，向地院聲請收押獲准。

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(中時)