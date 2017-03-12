台灣國際蘭展即將落幕 林全低調現身觀賞
台灣國際蘭展今年盛大舉行，活動也相當順利，為期10天的展出，13日即將落幕，行政院長林全12日趕在蘭展閉幕之前，低調現身參觀一年一度的台灣國際蘭展，對於今年蘭展呈現的方式，林全相當讚賞，覺得很有深度。
今年台灣國際蘭展由成大研究發展基金會籌辦，不僅有許多創新、科技化的布展方式，為使蘭花產業向下扎根，更邀請學生團體發揮創意，呈現蘭花艷麗姿態的藝術佈置，讓前來欣賞蘭展的民眾眼睛為之一亮。
行政院長林全12日也率領多位部會首長，南下後壁參觀今年的台灣國際蘭展，全程不受訪。2020世界蘭展確定在台灣舉辦，但尚未決定在哪個縣市，據傳台北、台中都有意爭取，讓台南市長賴清德不敢輕忽，也陪同林全賞花並適時解說導覽。
台南的蘭花產業如同荷蘭的鬱金香，養活許多台南人，成大研發會表示，為期10天的台灣國際蘭展，昨日假日湧入至少4萬人參訪，不僅人數創新單日新高，參觀的總人數也接近20萬人次，相較去年同期成長約18%。
台灣國際蘭展今年設有爭奇館、鬥豔館、幸福館、未來館等4大展館，除展出大獎花等2萬多株蘭花，其中競賽花多達2000株，新品種蘭花更超過500種，花團錦簇的蘭展，也讓林全相當讚賞，直呼很有深度。
(中時)
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