手指性侵女同事遭調職 男竟回公司串門子

21歲女性派遣工向媒體投訴，去年底遭張姓男同事用手指性侵，報案後該張男頻頻找她和解，不堪其擾下向公司反應，張男才被調到其他地方上班，她說，公司包含所派遣的物流業，承諾會予以保護，但張男又到工作地點串門子，讓她覺得公司未履行承諾，憤而離職。

該名女子指出，去年9月底被派遣到貨物業者北部一間轉運中心工作，負責貨物分類。去年11月24日休假時，接到另名女同事邀約到另名男同事的租屋處喝酒，不勝酒力下睡著，感覺有人靠在身邊，還將手伸進她的褲子內用手指性侵，當場被嚇醒時，發現張男靠在旁邊，當場喝斥：「你在幹什麼」！

該名女子才發現，女同事早已離開，而另名男同事在陽台抽菸，趕緊奪門而出跑到樓下打電話給朋友求助，並向警方報案。

該物流公司回應，經查被害女子所屬的派遣公司事發未向他們反應，認為遭派遣公司矇騙，已通報公司法律部門，就合約和派遣公司研議，若有違約之處將處理究責。並請人資部門加強察查，以保護女性員工在職場的權益以及人身安全。

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(中時)