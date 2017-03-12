小S穿睡褲搭機 自稱：真正的時尚
因為率性主持風格走紅兩岸三地的藝人小S（徐熙娣），經常為了工作當起空中飛人。她昨天在微博上曬出穿毛大衣及睡褲現身機場的照片，並說：「真正的時尚就是穿睡褲也像名牌！」
新浪娛樂今天報導，小S戴墨鏡、穿毛大衣搭配「睡褲」，側背一個牛仔布包在機場大步往前走，臉上掛著笑容。
她PO文寫道：「真的懶得換了，從工作到搭飛機回家，換了也只是圖個麻煩，還不如自在的穿！」
網友見到小S在機場的時尚穿著，有人稱好。也有網友打趣評論道：「你穿著就是地道的睡衣，林志玲穿才像名牌」「奈何，被拍成一米五」。1060312
(中央社)
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