兩次被查獲不悔改 媽寶改造槍枝三度被逮

蘇姓改造槍枝慣犯第三度落網。（張企群翻攝）

蘇姓改造槍枝慣犯第三度落網，又被查獲2把改造手槍，其中包括一把俗稱「長江一號」的情報員專用名片型手槍。（張企群翻攝）

蘇姓改造槍枝慣犯第三度落網，又被查獲2把改造手槍，其中包括一把俗稱「長江一號」的情報員專用名片型手槍。（張企群翻攝）

蘇姓改造槍枝慣犯第三度落網，又被查獲2把改造手槍，其中包括一把俗稱「長江一號」的情報員專用名片型手槍。（張企群翻攝）

24歲的蘇姓改造槍枝慣犯，不到半年就兩度遭警方查獲，仍不思悔改，再次選在山區設立改造槍枝工廠，前天又第三度栽在台北市刑大偵一隊手上，起獲貝瑞塔改造手槍及情報人員專用的「長江一號」的名片型改造手槍各一把，依槍砲罪嫌送辦。

令警方啼笑皆非的，平時擁槍自重、氣焰囂張的蘇嫌落網時，剎那間就變成一名「媽寶」，口中不斷地大聲呼喊叫著：阿姑！阿姑！爸滴桌？叫爸媽來啦！卡緊ㄟ啦！原本凶狠面貌全失。不過蘇嫌屢屢犯案，親友家人得知他再次被捕時，都拒不出面。

北市刑大偵一隊於日前獲報，活躍於新北市泰山一帶的改槍慣犯蘇姓男子，染有毒品惡習，平日隨身攜帶改造槍枝、子彈，半年期間已遭警查獲改造槍枝2次，共起出金牛座改造手槍2支、槍管2支、子彈16顆、工業用底火100顆、底火皿6個、電動鑽頭、鑽頭等改造槍支工具一批，仍不知悔改，繼續重操舊業，還不時向友人炫耀他改造的槍枝性能精良，不亞於制式槍枝。

專案小組蒐證發現，蘇嫌為避免遭警查緝，將改造槍枝工廠設在泰山鄰近山區，屋頂並裝有監視器。偵一隊幹員報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，並經多日埋伏，前天發現蘇嫌開車返回改造工廠，趁蘇嫌停車熄火腳甫跨出車門之際，旋即表明身分上前查緝。

蘇嫌先是佯裝配合盤查，但當警方欲搜索車內時，蘇嫌眼見事跡敗露，即奮力頑抗、大吼大叫，叫囂你們怎可以搜我的車子？還哭爹喊娘般，不斷大聲呼喊要找父母、親人，口裡不斷媽阿！媽阿！的叫著，驟然變成媽寶無助狀，員警看了都忍不住笑出聲。

經搜索蘇嫌駕駛車子，在車內隨身背包裡起出已上膛內裝4發子彈貝瑞塔改造槍枝１支；另於中央扶手處起出早期情治人員專用俗稱「長江一號」名片型槍枝1支，同樣上膛且內裝子彈1發。

警方表示，該名片型手槍係早期情治人員隨身護身之用，外觀狀似舊款手機袖珍迷你，若非專案小組專業敏銳度且搜索確實，實不易發現，搜捕過程堪稱驚險。

警方在改造槍枝工廠房間內，再起出砂輪機、磨刻機、砂輪片、固定夾、尖嘴定夾、膛線刀、鑽頭夾、鑽頭、銼刀、磨刻鑽頭、砂紙等改造槍支工具1批及安非他命毒品。

蘇嫌坦承查扣的槍枝、毒品是他所有，供稱因愛槍成癡，才不停改造槍枝，無販售牟利。訊後，警方將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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(中時)