台南七股2黑面琵鷺死亡 動保處趕緊送驗

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七股黑面琵鷺保護區東側，11日發現2隻死亡的黑琵，因正值禽流感防疫期間，動保處獲報後，趕緊將檢體送驗。（萬于甄翻攝）

七股黑琵保護區東側11日發現2隻死亡多時的黑面琵鷺，因台灣禽流感疫情仍持續延燒，就怕這群台灣嬌客染上，動保處得知後，已派人採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗，結果需約1個月。動保處表示，2隻黑琵外觀初步看似無禽流感跡象，但仍需進一步檢測才能確定。

一級保育類黑面琵鷺每年冬天會來台度冬，棲息地以台南沿海一帶為主，11日有台南大學的學生在七股黑琵保護區附近，發現2隻明顯死亡的黑面琵鷺成鳥，趕緊通報，特生中心七股研究中心隨即派員穿上防護衣，將死亡的黑琵撿拾，並通知動保處。

動保處表示，2隻黑面琵鷺發現時都已死亡一段時間，其中1隻屍體已乾枯，另1隻則開始長蛆，初步從外觀看起來，似乎沒有感染禽流感的跡象，但因仍處於防疫期間，2隻黑琵已採樣送驗釐清確切死因，最快1個月內可得知結果。

黑面琵鷺甚少在台灣停留繁殖，農業局森保科長楊錦樹說，大約每年4月黑琵會陸續開始北返，目前大台南地區也還有1800多隻黑面琵鷺；根據台江國家公園管理處12日統計，七股主棲地仍有286隻黑琵蹤影，顯示台灣還有不少黑面琵鷺。

面對禽流感疫情尚未退燒，許多鳥友深怕珍貴嬌客黑琵受到波及，染上禽流感，動保處表示，黑面琵鷺無法圈養，因此，若發現異常的黑面琵鷺，會先送往負壓病房治療，目前只能加強巡查的工作。

(中時)